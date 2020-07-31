«Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска

В воскресенье, 2 августа, на улицы Петрозаводска снова выйдет «Сбормобиль». Горожане смогут сдать в переработку вторсырье в 23 точках в разных микрорайонах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации отметили, что участники экологической акции должны соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты органов дыхания. Водитель автомобиля и грузчик также будут иметь маски, перед выходом в рейс им измерят температуру.

Горожан попросили ознакомиться с графиком стоянок «Сбормобиля», чтобы выбрать удобное место для участия в акции.