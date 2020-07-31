Незаконный гараж на улице «Правды» снесут

Администрация Петрозаводска информирует владельца о демонтаже незаконно установленного гаража на улице «Правды», расположенного в районе дома № 25.

Объект снесут в период с 31 июля до 15 августа.

Демонтаж производится в соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., гаража, расположенного в районе дома № 25 на улице Правды, информируют о сносе объекта.

«Петрозаводск говорит» уже писал о сносе гаражей и ларьков в столице Карелии летом 2020 г.