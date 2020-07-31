Прокуратура проверит «Малину», где пожилые люди заразились COVID-19

По фактам публикаций в СМИ прокуратурой организована проверка частного пансионата «Малина», где выявлены массовые случаи заражения коронавирусом в Петрозаводске, сообщает сайт ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению руководством пансионата требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования»,

- уточняется в релизе.

Напомним, о массовом заражении коронавирусом в пансионате «Малина» стало известно сегодня, 31 июля.

Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в отделения для больных с COVID-19, трое с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у девяти выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Имеются два летальных исхода. Среди работников пансионата также имеются случаи инфицирования COVID-19.

В настоящее время в заведении находятся девять человек, многие из них маломобильные.