Министр Охлопков рассказал о новом очаге коронавируса в Петрозаводске

Из 29 постояльцев петрозаводского частного пансионата для пожилых людей «Малина» 16 госпитализированы в отделения для больных с COVID-19, сообщает на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Трое с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у девяти выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Имеются два летальных исхода. Среди работников пансионата также имеются случаи инфицирования COVID-19.

В настоящее время в заведении находятся девять человек, многие из них маломобильные.

Городская поликлиника №1 установила медицинское наблюдение за постояльцами, дважды в день (утром и вечером) медицинские работники выезжают в пансионат. В «Малине» начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора.

Проводится проверка.