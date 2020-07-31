Полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления мужчину

В Петрозаводске в розыск объявлен мужчина, подозреваемый в совершении преступления, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность мужчины, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению хищения личного имущества»,

– говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом и его местонахождении, просят сообщать по телефону: +7911-429-53-98. Конфиденциальность гарантируется.