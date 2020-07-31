В Кондопоге молодой гость с Урала пытался украсть средства гигиены

Тревожная сигнализация сработала вечером 29 июля в одном из магазинов г. Кондопога, сообщает Управление Росгвардии по РК.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы задержали гражданина, который совершил попытку хищения средств индивидуальной гигиены.

Кроме того, директор магазина пояснила, что мужчина до приезда сотрудников вневедомственной охраны проявлял агрессию и мешал работникам и посетителям – оскорблял их нецензурными словами, размахивал руками.

Как выяснили сотрудники Росгвардии, 27-летний гражданин приехал в Карелию из города Первоуральска Свердловской области.

Мужчина передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.