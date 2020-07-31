Мурманчанина будут судить за убийство самки лося в Карелии

В Лоухский суд направлено уголовное дело по обвинению 63-летнего жителя Мурманской области в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, сообщает прокуратура Карелии.

В марте мужчина, работающий сторожем на лесной туристической базе, расположенной на берегу озера Пяозеро в Лоухском районе, рыбачил на том же озере. В это время его собака выследила в охотничьих угодьях общего пользования самку лося, которую загнала и удерживала в овраге.

«Являясь членом Всероссийского общества охотников, достоверно зная о запрете охоты в это время года, мужчина застрелил животное. В течение дня он разделал тушу, прикопав мясо в снег»,

- сообщает прокуратура.

Но схрон мяса и останки животного обнаружили сотрудники Миприроды, проводившие в этих местах рейд по выявлению нарушений.

Инспектор, находившийся в засаде около суток, задержал виновного, явившегося на место преступления за частью добычи.

Ущерб от незаконных деяний составил 80 тысяч рублей, но охотник его не возместил. Тогда судебные приставы наложили арест на дорогостоящее имущество обвиняемого на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Житель Мурманской области может получить штраф в размере до 500 тысяч рублей либо сесть в тюрьму на два года.