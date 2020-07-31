Лишенный прав житель Медвежьегорска опять попался пьяным за рулем

30 июля в центре Медвежьегорска инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Megane водителя, находящегося в состоянии опьянения.

Как установили полицейские, нарушитель, 40-летний мужчина, ранее был лишен водительского удостоверения и управлять автомобилем не имел права.

Нарушителя ожидает судебное решение по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. По данной статье «бесправному» медвежьегорцу угрожает административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.