31 июля 2020, 12:07
Происшествия

Лишенный прав житель Медвежьегорска опять попался пьяным за рулем

Автоинспекторы задержали нетрезвого водителя среди бела дня в центре города

30 июля в центре Медвежьегорска инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Megane водителя, находящегося в состоянии опьянения.

Как установили полицейские, нарушитель, 40-летний мужчина, ранее был лишен водительского удостоверения и управлять автомобилем не имел права.

Нарушителя ожидает судебное решение по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. По данной статье «бесправному» медвежьегорцу угрожает  административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

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