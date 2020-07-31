Мэрия рассказала, какие работы ведутся на улицах Петрозаводска

Сотрудники ООО «ТехРент» продолжают поддерживать чистоту в Петрозаводске. Работники подрядной организации вывозят мысор с улиц, подметают и моют проезжие части и тротуары, убирают остановки. Работа ведется круглосуточно во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба мэрии.

На этой неделе рабочие скашивали траву в центре города, сейчас мобильные бригады переместились на Древлянку. Также работники обрезают разросшиеся кроны деревьев, чтобы они не мешали проезду автомобилей.

Помимо этого, на улице Попова продолжают монтировать бортовой камень, а автогрейдер профилирует грунтовое покрытие на дороге к свалке твердых бытовых отходов в Орзеге.