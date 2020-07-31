Отменена традиционная кижская регата

Музей-заповедник «Кижи» объявил о том, что в этом году традиционная кижская регата не состоится. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Причиной отмены регаты стало введение в Карелии новых ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Напомним, Артур Парфенчиков запретил проводить в республике мероприятия с количеством участников более 20 человек.

1 августа на острове Кижи не состоятся ежегодные гонки исторических и современных весельных лодок и конкурс мастеров-судостроителей. В этот день в Кижской гавани на южной оконечности острова состоится демонстрация традиционных лодок. Желающие смогут пообщаться со специалистами по народному судостроению и мастерами, изготавливающими традиционные лодки, отметили в пресс-службе музея.