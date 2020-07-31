Более 120 автобусов Петрозаводска подключились к системе эквайринга

31 июля 2020 года, Петрозаводск – Более 120 маршрутных автобусов Петрозаводска теперь могут принимать к оплате банковские карты. Это стало возможным после подключения ООО «Дарапти» - оператора автоматизированной системы учета оплаты проезда - к системе эквайринга Сбербанка.

«Сбербанк продолжает активно поддерживать проекты, нацеленные на повышение комфорта и доступности городской среды. В прошлом году терминалы для безналичной оплаты проезда были установлены в петрозаводских троллейбусах, а теперь и пассажиры маршрутных автобусов имеют возможность расплачиваться бесконтактно. Это быстро, удобно и безопасно, так как ввод пин - кода для совершения операции не требуется»

- прокомментировал Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка.

Новый способ оплаты доступен на 15 городских маршрутах (№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 29)

«Мы благодарны Сбербанку и компании «Дарапти» за возможность оплаты проезда в петрозаводских автобусах банковской картой. Такой подарок особенно актуален в связи с вызванными пандемией обстоятельствами. Именно бесконтактные платежи наиболее безопасны в условиях распространения коронавируса»

- сообщает Артур Парфенчиков, Глава Республики Карелия.

Пассажиры могут выбрать любой удобный для них способ оплаты проезда: наличными или в одно касание при помощи банковских карт, привязанных к сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих совершать оплату смартфонами и другими устройствами с использованием NFC-технологии.