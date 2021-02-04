Мать десятерых детей заразилась коронавирусом и умерла в Петербурге

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла многодетная мать. У женщины остались 10 детей, сообщает «Фонтанка».

49-летняя женщина по имени Светлана работала помощником воспитателя в одном из детских садов Северной столицы. Предположительно, она заразилась коронавирусом в новогоднюю ночь. 4 января ее доставили в больницу. 2 февраля врачи отметили улучшения в состоянии пациентки - у нее выросли сатурация и гемоглобин. Однако, уже 3 февраля родственникам сообщили о ее смерти.

Отмечается, что в январе у женщины умерли отец-блокадник и свекровь. Без матери остались 10 детей - младшие учатся в начальной школе, старшим около 20 лет. У них остался только отец. Фото al-arabi.com