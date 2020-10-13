Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду заразился Covid-19. Об этом сообщили в федерации футбола Португалии.

Отмечается, что Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной сборной своей страны. Сейчас нападающий изолирован. Симптомов заболевания у него нет. В ближайшем матче сборной Португалии против шведов Роналду принять участия не сможет.

Криштиану Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча» - награды, которая вручается лучшему футболисту мира. По этому показателю он уступает только аргентинцу Лионелю Месси.

Роналду стал первым футболистом в истории, который заработал миллиард евро за свою карьеру.

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