Эксперты перечислили ускоряющие старение продукты

Эксперты подготовили список продуктов, которые ускоряют старение организма. В него вошли продукты питания, часто встречающиеся в рационе россиян, пишет РИА Новости.

Появление морщин и потерю упругости кожи может вызвать потребление сахара. Как утверждается, оно ведет к повреждению липидов и белков в организме.

Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Кроме того, они замедляют кровоток в коже.

Старение кожи также могут спровоцировать продукты из переработанного мяса, такие как колбаса и сосиски, а также кофе и соль.

Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Кроме того, этот корнеплод содержит большое количество сахара. Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Также ее старит потребление приготовленного на углях мяса.