Опубликована сводка заразившихся COVID-19 за сутки в Карелии

За минувшие сутки коронавирусом в республике заразились вновь более двадцати человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Карелии.

«25 человек за минувшие сутки инфицированы коронавирусом в Карелии. Из этого числа заболели 20 человек, из них 2 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало»,

– говорится в сообщении.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 15 человек, в Лоухи – 4 человека, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 3 человека (поселок Пряжа – 1, деревня Виданы – 2).

Выздоровели еще 22 человека: в Петрозаводске – 17, в Кемском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сортавальском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 693,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 828 случаев, по Северо-Западу – 850,1.