Социологи выяснили, как спят россияне

По данным исследования, в среднем россияне спят по ночам семь часов. Засыпают легко и без проблем 53% россиян, а долго не могут уснуть 42%. По ночам спят крепко и не просыпаются 50% опрошенных, часто просыпаются 46%. Просыпаются легко и чувствуют себя бодрыми 53%, а 43% просыпаются тяжело, долго не могут «раскачаться». Об этом говорит результат опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что в последнее время 52% респондентов просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении, 34% — в хорошем и бодром, 11% — в плохом и подавленном.

71% россиян видит сны с разной периодичностью: 26% — несколько раз в неделю, 20% — каждую ночь, 19% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год, 2% — раз в год или реже.

Более четверти (27%) почти не видят снов.

При этом женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73% против 65% соответственно).