Новые ограничения из-за коронавируса все ближе к Карелии

Глава города Александр Беглов подписал обновленное постановление, в котором рекоомендует работодателям перевести часть сотрудников на «удаленку».

В частности, работать на дистанционном режиме рекомендуется сотрудникам, которые не участвуют непосредственно «в обеспечении функционирования организации», а также людям, находящихся на удаленной работе в настоящий момент.

Кроме того, с 5 октября по 2 ноября в Петербурге приостанавливается оказание социальных услуг в полустационарной форме. Уточняется, что это ограничение не действует для социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. Они могут предоставляться гражданам дистанционно.

Власти Карелии пока воздерживаются от рекомендаций по переходу на удаленный режим работы. Возможно, потому, что пока показатели заболеваемости у нас ниже, чем в среднем по России и Северо-Западу.