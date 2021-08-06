Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса

Еще 170 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на территории Карелии. Как сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, 167 из инфицированных не были вакцинированы.

Из 170 носителей коронавируса симптомы заболевания есть у 161 пациента. В крайне тяжелом состоянии один человек, в тяжелом – четверо, в состоянии средней тяжести – 37 заболевших.

Умерли от ковида на пятницу, 6 августа, еще двое жителей республики. Таким образом, пандемия в Карелии унесла жизни уже 738 человек.

Лечение в стационарах сейчас проходят 682 пациента, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ, а двое – к инвазивным ИВЛ.

С момента начала пандемии коронавируса в Карелии заразились в общей сложности 56970 человек. // Фото: geralt/Pixabay