Рекорд по суточному числу зараженных Covid-19 установлен в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 17 340 человек. Это абсолютный суточный рекорд. Скончались 283 человека. Выздоровели 11 263 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 5478. В Санкт-Петербурге 710 новых случаев, в Архангельской области - 263, в Мурманской области - 180, в Ленинградской области - 133.

Всего с начала пандемии в нашей стране вирус диагностирован 1 480 646 раз. Летальным исходом закончились 25 525 случаев. Выздоровел 1 119 251 человек. Фото iol.pt