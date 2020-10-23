23 октября 2020, 10:51
Россия

Рекорд по суточному числу зараженных Covid-19 установлен в России

Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 17 340 человек. Это абсолютный суточный рекорд. Скончались 283 человека. Выздоровели 11 263 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 5478. В Санкт-Петербурге 710 новых случаев, в Архангельской области - 263, в Мурманской области - 180, в Ленинградской области - 133.

Всего с начала пандемии в нашей стране вирус диагностирован 1 480 646 раз. Летальным исходом закончились 25 525 случаев. Выздоровел 1 119 251 человек. Фото iol.pt

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Мурашко рассказал, будет ли вакцинация от Covid-19 обязательной
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Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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19 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 25 июля
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Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Десятки новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Семья слегла с ковидной пневмонией после контакта с больным в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 24 июля
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Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений по коронавирусу
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Четырнадцатый пациент скончался от COVID-19 в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 23 июля
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Зараженный коронавирусом мужчина почти неделю не обращался к медикам
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Количество зараженных коронавирусом в России подобралось к 800 тысячам
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Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут больные COVID-19
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Парфенчиков не будет отменять в Карелии режим повышенной готовности
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В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент
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Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
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Оперштаб уточнил, кто заразился COVID-19 на Ондской ГЭС
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Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Новый очаг заражения COVID-19 выявлен в Карелии
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Главврач межрайонной больницы в Карелии обратился к жителям Костомукши
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Количество заболевших COVID-19 в Карелии превысило две тысячи человек
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Названы адреса новых больных COVID-19 в Петрозаводске
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Более сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Коронавирус выявлен еще в одном микрорайоне Петрозаводска
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Менее шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Тринадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
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19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Карелии
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Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Количество смертей от коронавируса в России перевалило за 12 тысяч
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Еще один человек умер от коронавируса в Карелии
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Коронавирус обнаружен в детском саду в Петрозаводске
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июля
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Названы адреса 26 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 750 тысяч
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47 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Кинотеатрам в Карелии разрешили возобновить работу с 16 июля
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Роспотребнадзор дал оценку ситуации с коронавирусом в Карелии
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Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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13 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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45 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Охлопков рассказал, что его тревожит в ситуации с COVID-19 в Карелии
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В петрозаводской железнодорожной больнице COVID-19 заболел 31 человек
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Публикуем новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Парфенчиков: характер заражения COVID-19 изменился в Карелии
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Девять человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Одиннадцатый пациент с коронавирусом умер в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 12 июля
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Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Пятнадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 июня
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Около семи тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
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Десятый пациент с коронавирусом умер в Карелии
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ВОЗ: рекордное количество человек в мире за сутки заразились COVID-19
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Коронавирусные ограничения могут вернуть в России
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 10 июля
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Названы адреса 16 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Число умерших от COVID-19 в России превысило 11 тысяч человек
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Меньше 30 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
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Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии за сутки
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Девятый пациент с коронавирусом умер в Карелии
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Еще 42 новых заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Карелии
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Почти 200 человек умерли от коронавируса в России за сутки
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Коронавирус поразил все районы Карелии
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Парфенчиков объяснил резкий рост заболевших коронавирусом
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Еще 50 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 6 июля
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Около семи тысяч человек заразились в России COVID-19 за сутки
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Пациент с COVID-19 умер в Карелии
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В Карелии коронавирус выявлен еще у 17 человек
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Названы адреса десяти новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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В Карелии за сутки подтверждено еще 15 случаев заражения коронавирусом
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Названы адреса 33 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Роспотребнадзор до конца года запретил массовые мероприятия для детей
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 июля
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Водители автобусов продолжают рисковать здоровьем пассажиров
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48 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
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Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске
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Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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43 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
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Перевозчики могут остаться без работы за нарушения санитарных правил
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Названы адреса 19 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 2 июля
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Больше 140 человек умерли от коронавируса в России за сутки
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Седьмая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии
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Продавец сетевого магазина заболел Covid-19 в Карелии
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Главный санитарный врач Карелии оценила ситуацию с COVID-19
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Парфенчиков вновь ослабил ограничительные меры для жителей Карелии
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Учебный год в Карелии может начаться в штатном режиме
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 30 июня
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В Карелии снимают 14-дневную самоизоляцию для приезжих
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Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Популярная российская певица госпитализирована с коронавирусом
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Финны придумали самый быстрый и дешевый в мире тест на коронавирус
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Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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43 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
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В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
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Названы адреса 16 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Около семи тысяч человек за сутки заразились COVID-19 в России
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Парфенчиков объяснил низкую смертность от коронавируса в Карелии
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28 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Мужчина приехал на работу в Костомукшу и заболел Covid-19
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 28 июня
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Названы адреса 19 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Число умерших от коронавируса в России превысило девять тысяч человек
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Парфенчиков попросил жителей Карелии не переставать носить маски
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30 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Парфенчиков объяснил, почему случился резкий рост числа заболевших
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 27 июня
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Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске
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Почти семь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
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Рекордное количество новых зараженных выявлено в Карелии за сутки
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Эксперт заявил о приходе второй волны коронавируса через две недели
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 26 июня
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Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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В России за сутки выявили менее семи тысяч новых заболевших COVID-19
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Жители Карелии еще долго не смогут посетить Финляндию
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В Карелии остался единственный район без зараженных коронавирусом
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Более 20 медицинских работников в Карелии заразились коронавирусом
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Сразу в 19 домах Петрозаводска найден коронавирус: адреса заболевших
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Портрет карельского врача появился на билборде в Санкт-Петербурге
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Количество заболевших коронавирусом россиян перевалило за 600 тысяч
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Охлопков рассказал о новшествах в диагностике COVID-19 в Карелии
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Названы адреса проживания новых заболевших COVID-19 петрозаводчан
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Карелия одной из последних преодолеет пик смертности от COVID-19
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В Карелии за сутки коронавирус подтвердили еще у 31 человека
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Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетия
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 22 июня
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Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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За сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7600 человек
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Парфенчиков рассказал о заболевших коронавирусом на биостанции
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За сутки число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 18 человек
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 21 июня
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Названы адреса новых заразившихся COVID-19 в Петрозаводске
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За сутки COVID-19 в России заразилось около восьми тысяч человек
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Количество заболевших COVID-19 в Карелии превысило тысячу человек
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Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
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Около восьми тысяч заболевших COVID-19 выявлено за сутки в России
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Парфенчиков смягчил ограничительные меры в Карелии
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Прокуратура начала проверку по вспышке COVID-19 на Белопорожской ГЭС
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Более 30 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии
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Количество заболевших на стройке Белопорожской ГЭС перевалило за сотню
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Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Почти восемь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
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Парфенчиков рассказал о заболевших Covid-19 в олонецком детсаду
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26 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Сотрудники детского сада в Карелии заразились коронавирусом
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В Карелии создано 506 коек для лечения заболевших COVID-19
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Подопечный дома-интерната в Карелии заразился коронавирусом
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Названы адреса десяти новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Глава Карелии: «Плановая медицина должна раскрываться»
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Более семи тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки
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22 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
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Чиновники обсудят работу туристической отрасли в условиях пандемии
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В одном из районов Карелии количество заболевших перевалило за сотню
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Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Предприниматели Карелии готовят обращение в прокуратуру
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Женщина приехала в Карелию из Петербурга и заразила маму Covid-19
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43 новых случая коронавируса выявлены за сутки в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июня
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Названы адреса 18 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Число инфицированных коронавирусом в Карелии возросло на 18 человек
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АО «ВАД» прокомментировало ситуацию со вспышкой COVID-19 в Карелии
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Как петрозаводчанка искала коронавирус в своем доме
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Озвучена дата, когда Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
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Артур Парфенчиков объяснил рост пневмоний в Карелии
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Карелию окрасили в зеленый на карте выхода регионов из самоизоляции
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В Карелии выявлено 23 новых случая заражения COVID-19
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Жительница Костомукши заболела коронавирусом
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Названы новые адреса, где поселился коронавирус
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Новый рекорд заболевших COVID-19 установлен в Карелии за сутки
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Названы все населенные пункты Карелии с зараженными Covid-19
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В семи домах Петрозаводска появились новые очаги COVID-19
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Охлопков рассказал, сколько человек лечится от COVID-19 в Карелии
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Новый очаг заражения COVID-19 выявлен в Карелии
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Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
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Ограничительные меры в Олонецком районе продлены до 15 июня
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Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от заражения COVID-19
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У сотрудника минтранса Карелии диагностирован Covid-19
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Сотни россиян выезжали за рубеж в разгар пандемии коронавируса
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Девять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
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Названы наиболее зараженные районы Карелии на 9 июня
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Названы адреса петрозаводчан, у которых вчера был выявлен коронавирус
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Парфенчиков доложил Путину о новых смертях от коронавируса в Карелии
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Коэффициент распространения COVID-19 рассчитан для Карелии
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Количество заразившихся COVID-19 в России приближается к полумиллиону
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В Карелии утверждены новые правила вахтовой работы
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Названы наиболее зараженные районы Карелии на 7 июня
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Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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В Петрозаводске заработали кафе и рестораны: что изменилось?
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Олег Шамонаев: «Взять у нас мазки мы чуть ли не умоляли»
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В «ЕР» Карелии рассказали подробности дезинфекции офиса от COVID-19
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ВОЗ изменила мнение о ношении защитных масок
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Офис отделения «ЕР» в Карелии экстренно обработали от коронавируса
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Мясников предупредил россиян о «сюрпризах» своенравного коронавируса
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«По БСМП летает инфекция»: власти не обещают возврат плановых операций
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Продавцов в Карелии обяжут пользоваться очками или защитными экранами
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Госпитализированы более 70 строителей с Белопорожских ГЭС в Карелии
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Десятки зараженных Covid-19 в Карелии вахтовиков обследовали всю ночь
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Минздрав РК проведет проверку из-за пьяного медика в очаге COVID-19
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В Карелии госпитализирован житель Башкирии с подозрением на COVID-19
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Названы наиболее зараженные коронавирусом населенные пункты Карелии
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В Карелии выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом
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Артур Парфенчиков не советует ездить на похороны к родным и близким
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В Карелии могут изменить механизм выплат врачам за работу с COVID-19
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В Родильном доме им. Гуткина откроется хирургический ковид-стационар
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Новый случай коронавируса в Карелию завезен из Питера
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Сразу 16 новых заболевших Covid-19 зарегистрированы в Карелии за сутки
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Количество умерших от коронавируса в России превысило три тысячи
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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
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Вернувшийся из Петербурга житель Карелии заболел коронавирусом
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Сразу пять очагов коронавируса вспыхнули за день в карельском поселке
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