Мишустин отправил замминистра цифрового развития в отставку

Михаил Мишустин освободил от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Этот пост он занимал с июля 2012 года, сообщает РИА Новости.

«Другим своим распоряжением Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что этот пост Волин занимал с июля 2012 года, отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Под его непосредственным руководством в России был успешно реализован масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.

«В результате 60 миллионов человек получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трех. Были достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством – объем поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза»,

– добавили в пресс-службе.

Именно во время реализации этого проекта Волин был частым гостем в Карелии. В каждый свой приезд он в обязательном порядке встречался с журналистами.

Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.