В Карелии готовы выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты 

Главная проблема предприятий, которые вынуждены в условиях пандемии коронавируса существенно сократить или вовсе прекратить свою деятельность, - это поиск средств на выплату зарплаты сотрудникам. Об этом не раз вспоминали на совещании в правительстве Карелии, которое в режиме онлайн провел глава РК Артур Парфенчиков.

Предприниматели в недоумении, где взять деньги на зарплату, если им фактически запретили заниматься бизнесом.

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов сообщил, что в Карелии три банка - Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк предоставляют кредиты под 0% годовых на полгода для закрытия заработной платы.

Банки готовы принять заявления. Условием подачи заявления для выдачи такого кредита является наличие предприятия в списке субъектов малого и среднего бизнеса,

- отметил вице-премьер.

К тому же, сказал Родионов, правительством Карелии уже принято постановление о компенсации с 1 апреля 2020 года работодателям затрат, связанных с выплатой зарплаты своим работникам в сумме не менее 1 МРОТ. Правда, эта мера пока распространяется только на туристическую сферу.

Родионов утверждает, что в ближайшее время эта мера поддержки будет распространена на другие, пострадавшие от коронавируса области экономики. Правда, с серьезным "но". На нее смогут претендовать только те бизнесмены, которые платили в 2019 году своим работникам зарплату не ниже, чем в среднем по отрасли.

Фонд по содействию кредитования субъектам малого и среднего предпринимательства РК подготовил специальную антикризисную программу предоставления микрозаймов.

Предприятия пищевой отрасли, которые занимаются производством хлебобулочных изделий, мясных и рыбных консервов, молочной продукции, переработкой рыбы, могут получить займы до 3 миллионов рублей под 2% годовых на срок до 3 лет.

Предприятия розничной торговли и общественного питания, которые перепрофилируются на дистанционный формат, могут получить в фонде кредит до 1 миллиона рублей под 2% годовых на срок до 3 лет.

Ни один сегодня банк на такие цели более дешевых денег на рынке предоставить не может,

- отметил Дмитрий Родионов.

В наиболее уязвимых отраслях экономики республиканская власть планирует снизить ставки налогообложения для предпринимателей, находящихся на «упрощенке», с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы. А для предприятий, объектом налогообложения которых являются доходы уменьшенные на величину расходов, ставку обещают снизить с 12,5% до 5%.

- Нормативно-правовой акт сегодня готовится в правительстве Карелии, - уточнил Родионов.

Для крупных предпринимателей, которые сдают в аренду площади более мелким предприятиям, вводится дополнительная мера поддержки. В правительстве готовы в два раза снизить ставку налога на объекты, налогооблагаемая база которых определяется как кадастровая стоимость. Правда, только в том случае, если крупные арендодатели снизят арендные платежи для своих более скромных коллег на период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.



Помимо этого, сообщил Родионов, минимущество РК подготовило приказ о предоставлении до 1 июля 2020 года отсрочки по уплате арендных платежей за имущество, находящееся в государственной собственности, и за пользование региональными земельными участками. Пени и штрафы за несвоевременную оплату также не будут начисляться.

По словам вице-премьера, шесть предпринимателей уже обратились в минимущество с заявление об отсрочке платежей. Два заявления удовлетворено. В правительстве надеются, что аналогичные отсрочки будут предоставлены и органами местного самоуправления Карелии.

- Июль месяц – это ни о чем. Бизнес не успеет оправиться для того, чтобы быть готовым к этим платежам уже к 1 июля, - заметил губернатор.

Артур Парфенчиков предложил продлить отсрочку по уплате арендных платежей до сентября или октября 2020 года.