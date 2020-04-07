Для предпринимателей Карелии 9 апреля пройдет бесплатный вебинар

Как получить антикризисный кредит под 0%, уменьшить ежемесячные платежи, согласовать отсрочку погашения основного долга или пополнить оборотные средства – информацию по этим и другим насущным для субъектов МСП вопросам обсудят 9 апреля в 10.00 на бесплатном вебинаре, организованном Корпорацией развития Республики Карелия.

В рамках онлайн обучения будут рассмотрены финансовые продукты Сбербанка и Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК, актуальные в условиях режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Начальник управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк» Лариса Суханова расскажет о реструктуризации действующих кредитов от банка и возможностях воспользоваться новыми, актуальными для бизнеса, продуктами. Исполнительный директор Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия Елена Климчук представит программу «Антикризисная», позволяющую получить заём с минимальной процентной ставкой.

Для участия в бесплатном вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, что в период действия режима ограничений Корпорация развития Республики Карелия проводит серию обучающих онлайн - занятий для предпринимателей. Основными темами стали сохранение и развитие бизнеса в условиях кризиса, меры государственной поддержки, развитие проектов в сети Интернет, а также особенности экспорта. С темами и графиком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте КРРК.