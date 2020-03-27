Туристам, приехавшим в Карелию, запретят покидать турбазы

Сегодня министр экономического развития Олег Ермолаев рассказал, какие меры будут предприняты, чтобы поддержать турбизнес Карелии в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом шел разговор на круглом столе в онлайн формате в министерстве экономического развития РК.

Как рассказал Ермолаев, в Карелию едут туристы из других регионов. Турфирмам правительство РК предлагает продавать турпакеты на срок не менее одного месяца. Приезжие должны соблюдать определенный режим. В частности, нельзя посещать общественные места в течение 14 дней с момента приезда в Карелию. Это, однако, всего лишь рекомендация.

Кроме того, все руководители предприятий должны обеспечить персонал мерами защиты: перчатками и масками и другими средствами, чтобы обезопасить и работников, и постояльцев.

В Карелии возник дефицит масок, градусников. УФСИН ведет производство масок, их можно использовать в быту. Надо быть готовы, что выглядят они непривычно, но защищают от коронавируса. Также некоторые ателье стали шить маски. В частности, фирма «Макош». Карлфарм же самостоятельно производит обеззараживающий препарат.

«Мы прекрасно понимаем, что ряд отраслей столкнулись с последствиями коронавирусной инфекции. Причем последствия непредсказуемые. Ситуация меняется каждый день. Мы разработали целый ряд мер поддержки, в общей сложности предусмотрено 265 миллионов рублей. Из них 65 миллионов будет доведено до муниципалитетов, которые проведут свой отбор. Заявки принимаются с 1 апреля. Обращаться можно в Корпорацию развития, соответствующий приказ будет размещен сегодня»,

– сообщил Ермолаев.

Есть меры поддержки, которые действовали и ранее, в предыдущие годы. Так, предусмотрены компенсации затрат на приобретение туристических автобусов. Следующая мера – создание мест для размещения туристов. Есть дополнительные меры, связанные именно с коронавирусом.

Еще одна мера – льготное кредитование. Этим занимается государственная микрофинансовая организация.

«Средств достаточно. Сейчас тем, кто взял, мы можем предложить отсрочку платежа. Кроме того, если предприятие арендует государственное имущество, мы тоже предоставляем отсрочку арендных платежей. Аналогичные рекомендации мы дали муниципалитетам», – сказал он.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в связи с угрозой заражения коронавирусом читайте в нашем материале: «В Карелии разработан «антикоронавирусный» пакет поддержки бизнеса».