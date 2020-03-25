В Карелии разработан «антикоронавирусный» пакет поддержки бизнеса

25 марта в карельском правительстве в режиме онлайн-трансляции состоялась пресс-конференция, на которой вице-премьер правительства РК Дмитрий Родионов представил первый пакет мер поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Во встрече приняла участия уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Елена Гнетова.

Первый пакет дополнительных мер поддержки, рассказал Родионов, коснется самых пострадавших от распространения коронавируса сфер. В карельском правительстве список самых уязвимых направлений бизнеса пока ограничили предприятиями, работающими в области туризма, общественного питания, досуга, спорта и развлечений. Именно они имеют право воспользоваться разнообразными льготами, которые готово предоставить правительство республики.

С 25 марта 2020 года предоставляется компенсация расходов на приобретение дозаторов для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха, антисептических и дезинфицирующих средств. Сумма компенсации может доходить, по слова Родионова, до 500 тысяч рублей в расчее на предприятие, которое всерьез озаботится вопросами гигиены.

Решено предоставить предприятиям проблемных отраслей компенсацию по оплате услуг ЖКХ. Получить компенсацию за горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, газоснабжение, отопление, сбор и вывоз бытовых отходов можно, обратившись в администрации муниципальных городов и районов республики.

Еще одна мера связана с увеличением компенсации затрат по уплате процентов по кредитам и уплате лизинговых платежей.

Если раньше компенсировалось до 70% затрат, то теперь — до 90%. Предельная сумма компенсации выросла в два раза — с 2 до 4 миллионов рублей.



Заявки на компенсацию расходов предприятий малого и среднего предпринимательства в министерстве экономического развития и промышленности начнут принимать в начале апреля 2020 года.

Дмитрий Родионов сообщил, что предпринимателям, арендующим государственное имущество и землю, будет предоставлена отсрочка арендных платежей до 1 июля 2020 года. Штрафы и пени начисляться не будут. Эта мера поддержки распространяется на предпринимателей, работающих в сферах туризма, общепита, бытовых, социальных и медицинских услуг. Муниципальным органам власти, по словам вице-премьера, рекомендовано предоставить бизнесу аналогичные меры поддержки.

Фонд по содействию кредитования РК предоставляет отсрочку по уплате процентов по кредитам и займам на срок до полугода. Но опять же распространяется данная поблажка только на туристическую, социальную сферу и общепит.

Предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания и производства продуктов питания, получили возможность получить до 3 миллионов рублей на пополнение оборотных средств под 2% годовых.

Правда, для получения денег предприниматель должен трудиться в указанных сферах более полугода. Также снижена ставка вознаграждения фонда за предоставление поручительства по договорам кредита с 0,75% до 0,5%.

Дмитрий Родионов напомнил, что в России введены так называемые «налоговые каникулы», которые предусматривают отсрочку налоговых платежей до 1 мая 2020 года. На «каникулы» могут претендовать предприниматели, работающие в сфере туризма, авиаперевозок, спорта, искусства, культуры и кинематографии.

С 1 апреля правительство Карелии для сохранения туристической отрасли планирует компенсировать работодателям затраты на заработную плату. Предполагается, что размер компенсации составит 1 МРОТ в месяц в расчете на каждого работающего в туристической организации.

Дмитрий Родионов поостерегся давать какие-то прогнозы относительно того, как экономика республики будет выживать в условиях наступления COVID-19. Он лишь сказал, что, в отличие от Москвы, у нас «нет массового распространения вируса». Родионов надеется, что Карелии удастся остаться в стороне от очага заражения.

По его словам, туристический поток в Карелию в марте упал на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Идет активный отказ от бронирования отелей и баз отдыха Сортавальского района из-за закрытия российско-финляндской границы. Отказываются главным образом жители Финляндии, которые просто не могут приехать на территорию нашей страны.

Елена Гнетова сказала, что, если карантинные меры продлятся полгода, то карельский бизнес с учетом выработанных мер поддержки сможет пережить этот период. Если же эпидемия затянется, то, по ее мнению, потребуются дополнительные меры государственной поддержки ради сохранения малого и среднего бизнеса.

Она считает, что необходимо продлить действие единого налога на вмененный доход, освободить предпринимателей от уплаты земельного и имущественного налога до конца 2020 года, расширить сферы предпринимательства, где можно работать на патентной основе. Помочь может, по ее мнению, и создания более лояльных условий для предпринимателей, занимающихся торговлей в павильонах, ларьках и киосках.

Гнетова отметила, что сейчас очень важно помочь бизнесу перепрофилироваться. В Сортавальском районе рядом с границей закрылись все торговые точки, так как банально пропали покупатели. Бизнес-омбудсмен отметила, что задача власти — помочь предпринимателям, которые по объективным причинам лишились возможности заниматься бизнесом, найти другую нишу.

Первый пакет мер господдержки оценен в 200 миллионов рублей. По слова Дмитрия Родионова, к концу апреля будет понятно, сработали ли данные меры поддержки, нужно ли вводить дополнительные, и не появится ли новых областей, переживающих катастрофу из-за пандемии. Для прямой помощи всем жителям Карелии мер поддержки, по его словам, пока не предусмотрено.