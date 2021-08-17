17 августа 2021, 19:30
Глава Роспотребнадзора анонсировала пятую российскую вакцину от ковида
Сейчас россияне могут привиться одной из четырех вакцин
Главный санитарный врач страны Анна Попова анонсировала пятую отечественную вакцину от коронавируса, передает РИА Новости.
«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса»,
- заявила руководитель Роспотребнадзора.
В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Ожидается, что препарат одобрят в августе. Прививку от коронавируса в стране можно сделать «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт», последний препарат рекомендован для ревакцинации.
Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток вышел на первую и вторую фазы клинических испытаний. (фото lovini, pixabay.com)