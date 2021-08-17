Льготную семейную ипотеку в России продлили до конца 2023 года

В России до конца 2023 года продлили льготную семейную ипотеку, передает ТАСС. Такое решение приняло федеральное правительство, сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин. Важным нюансом стало то, что воспользоваться льготной ипотекой смогут и семьи с одним ребенком.

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца»,

- сказал глава кабмина.

С помощью программы семьи могут купить жилье под 6% годовых. Кредит можно направить не только на покупку квартиры, но и на строительство частного дома. (фото AlexanderStein, pixabay.com)