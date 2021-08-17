Созданный в Петрозаводске корабль сняли в новом фильме «Гардемарины»

Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация», спроектированную и построенную в Петрозаводске, сняли в новой пятой части фильма «Гардемарины». Об этом сообщает ТАСС.

Съемки одного из эпизодов картины «Гардемарины 1787. Война» прошли в Воронеже. Режиссером и сценаристом, как и предыдущих частей фильма, выступила Светлана Дружинина. Зрители увидят ленту на экранах в 2022 году.

Копия корабля была спроектирована и построена в столице Карелии в 2011-2014 годах по заказу властей Воронежской области. На верфи «Варяг» мастера-корабелы построили надводную деревянную историческую часть корабля, включающую корпус, парусное вооружение и старинные корабельные устройства. На Павловском судостроительном заводе под Воронежем построили стальную подводную часть с техническими системами. После этого деревянную конструкцию разобрали на секции и перевезли в Воронеж. В 2014 году корабль-музей открыли для посещений причала Адмиралтейской площади.

Парусный линейный корабль «Гото Предестинация» был первым русским кораблем, созданным без участия иностранных специалистов. Его построили по проекту и под руководством Петра мастера Федосей Скляев и Лукьян Верещагин. Судно спустили на воду в 1700 году на верфи Воронежского адмиралтейства. (фото пресс-службы главы РК)