Коронавирус диагностировали еще у 163 жителей Карелии

Новые случае коронавирусной инфекции диагностированы в Карелии. За сутки диагноз подтвердился у 163 человек, в том числе ковид выявлен у 36 детей. За все время пандемии в республике заболели 58780 человек, в том числе 5815 несовершеннолетних.

Выписали за прошедшие сутки еще 172 человека. За все время поправились 55 244 человека. Официально подтвержден еще один летальный исход пациента с ковидом. За все время пандемии коронавирус погубил 751 человека. (фото Engin_Akyurt, pixabay.com)