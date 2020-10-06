В первом районе Карелии число зараженных коронавирусом достигло 200

Обновленная онлайн-карта показала главные очаги распространения коронавируса в Карелии на 6 октября.

Больше половины всех инфицированных в столице республики. В Петрозаводске 2429 случаев. На втором месте Кондопожский район. Это первая территория после карельской столицы, где количество заболевших достигло отметки в 200 человек. На третьей позиции Прионежский район - 191 больной.

Далее следуют Кемский район (185), Беломорский район (144), Сортавальский район (141), Сегежский район (119), Лоухский район (115), Олонецкий район (112), Суоярвский район (110) и Костомукша (110).

Общее количество заболевших коронавирусом в Карелии к 6 октября достигло 4326 человек.