06 октября 2020, 20:29
Уличный художник повторил шедевр Пикассо на трансформаторной будке
Петрозаводский стрит-арт пополнился «Девушкой на шаре»
Андрей Птицын, петрозаводский художник, пополнил коллекцию столичных граффити новым рисунком. Реплика Пикассовской «Девочки на шаре» появилась в Петрозаводске на Кукковке.
Птицын закончил Петрозаводскую художественную школу, увлекся граффити в начале 2000 годов и за это время раскрасил десятки стен. Этим летом Андрей разрисовал три трансформаторные подстанции, а в Архангельске создал граффити на высоте одиннадцати этажей.
«Девушка на шаре» рождалась 35 часов: мы застали Андрея за процессом создания стрит-арта на трансформаторной будке. Цирковая акробатка XXI века по-прежнему легка и грациозна, но намного увереннее своей предшественницы: балансируя на земном шаре, в руках она держит слово «Я».