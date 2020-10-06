На нескольких улицах Петрозаводска завтра отключат электричество

7 октября с 9 до 17 часов в Соломенном ряд многоквартирных домов будет отключен от электроэнергии. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Временные неудобства испытают жители улиц Любы Тумановой, Рабочей и Кольцевой, а также проездов Тихого и Энергетиков. Отключение электричества связано с проведением работ, нацеленных на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей микрорайона.

Энергетики извинились перед горожанами за временные неудобства. По всем вопросам, связанным с отключением от электроэнергии, можно обращаться по номеру диспетчерской службы АО «ОРЭС-Петрозаводск»: (8142) 78-45-59.