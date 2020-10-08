Кремль обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В Кремле призвали всех россиян максимально мобилизоваться в связи с ростом статистики заражений новой коронавирусной инфекцией. Граждан просят соблюдать все необходимые меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нынешняя статистика заражений является поводом для серьезной обеспокоенности, передает РИА Новости.

«Если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», - отметил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что в нашей стране система здравоохранения уже мобилизована для работы в условиях пандемии. Это позволяет властям чувствовать себя уверенно перед растущей угрозой.