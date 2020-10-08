08 октября 2020, 11:52
Более 11 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки умер 191 человек, выздоровели 7054 пациента
За минувшие сутки диагноз коронавирус в России услышали 11493 человека в 85 регионах страны. Пятый день подряд прирост новых заболевших в относительном выражении составляет 0,9%. Об этом сегодня сообщает ТАСС.
За прошедшие сутки выздоровели 7054 россиян. Всего в России вылечились 1 002 329 человек, или 79,5% всех инфицированных.
Число смертей из-за коронавируса возросло на 191. Общее количество умерших в стране – 22 056 человек.
С начала коронапандемии в России заболело 1 260 112 человек.