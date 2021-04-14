Для возвращающихся из-за границы россиян изменили правила въезда

Роспотребнадзор ужесточил санитарные правила для возвращающихся на Родину сограждан. С 15 апреля путешественники, которые возвращаются в России любым видом транспорта, должны в течение трех дней пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Ранее это требование распространялось лишь на граждан, возвращающихся самолетом. Пока готовится результат ПЦР-теста, россиянам нужно будет находиться на самоизоляции, сообщили в федеральной службе.

Результаты исследования на COVID-19 нужно загружать на портал Госуслуг. Каждый вернувшийся из-за границы россиян должен заполнить на портале анкету о своих передвижениях и состоянии здоровья.

Также граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые прилетают в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, должны подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». (фото tvc.ru)