Бывшего федерального инспектора по Карелии осудили за госизмену

Бывшего помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, а в прошлом и федерального инспектора по Карелии Александра Воробьева осудили за госизмену. Мосгорсуд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима, передает «Интерфакс». Судебный процесс проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены. Воробьева также лишили классного чина «действительный государственный советник РФ 3 класса».

Гособвинение просило для 39-летнего Воробьева 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом. Он был арестован в июле 2019 года.

С 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. Затем трудился в органах местного самоуправления, был на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году его назначили федеральным инспектором по Карелии. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента Николая Цуканова. На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года. (фото: rugrad.eu)