Названа причина резкой вспышки коронавируса в Олонецком районе

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ужесточении ограничительных мер в Олонецком районе, где зафиксирована резкая вспышка заболеваемости коронавирусом. Губернатор также распорядился усилить контроль на въезде в поселки Ильинский и Видлица, где вчера было зарегистрировано 13 новых заболевших.

Как рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, причиной вспышки стало то, что некоторые местные жители проигнорировали меры безопасности: они собирались большими компаниями, принимали родственников из Петербурга, встречались семьями.

В Олонецкий район направлены главный внештатный фтизиатр Минздрава РК Юлия Кононенко и главный внештатный инфекционист Михаил Тищенко. Также ночью в Олонецкую ЦРБ направлены дополнительно пять тысяч средств индивидуальной защиты для медиков.

Напомним, по данным на 20 мая, количество зараженных Covid-19 в Карелии выросло до 260 человек.