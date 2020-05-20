Поезда из Петрозаводска пойдут в Норвегию

Согласован обновленный проект транспортного плана региона Баренцева моря. Его утвердили представители России, Финляндии, Норвегии и Швеции, сообщает газета «Гудок».

Так, на севере России появятся три железнодорожных маршрута до соседних государств, два из которых затронут Петрозаводск. Будет создан маршрут Петрозаводск-Мурманск-Киркенес (Норвегия), а также Петрозаводск-Каяни (Финляндия). Еще один маршрут свяжет Воркуту, Котлас, Сыктывкар и Архангельск с финскими Вартиусом и Оулу.

Отмечается, что транспортный план Баренцева региона был разработан в 2015 году, однако в 2020 году в него были внесены изменения, которые теперь окончательно утверждены.