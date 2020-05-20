В районе Шуйского шоссе установят мощные светодиоды

Более четырех десятков дополнительных опор уличного освещения установят к концу лета в районе Шуйского шоссе. Конструкции оснастят современными светодиодами.

«Благодаря нацпроекту БКАД в Петрозаводске улучшат освещение Шуйского шоссе. К концу лета на участке от Заводской улицы до Пряжинского шоссе установят 41 дополнительную опору. Объявлен конкурс на выполнение работ. Современные светодиоды обеспечат нормативное освещение магистрали и повысят ее безопасность для участников дорожного движения»,

- отметили в карельском правительстве.

Ранее стало известно о том, что Соломенское шоссе в столице Карелии отремонтируют. Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой» уже приступил к фрезерованию дорожного покрытия.

Фото: Администрация

А на набережной Варкауса появится новый светофор. В мэрии напомнили, что в этом году в районе набережной будет благоустроен Приозерный парк. Место отдыха для горожан оборудуют в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).