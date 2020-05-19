На набережной Варкауса появится новый светофор

Дорожное покрытие на набережной ремонтируют: рабочие меняют бортовой камень и перекладывают асфальт на тротуаре и проезжей части. Работы производятся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и находятся под контролем сотрудников администрации, рассказали в мэрии.

«Ремонт магистрали сопровождается работами по восстановлению сетей инженерных коммуникаций и обеспечению дорожной безопасности. Так, вдоль набережной Варкауса сделают переукладку сетей водоснабжения, а на пересечении с Московской улицей установят светофор и другие технические средства для организации дорожного движения», - сообщает горадминистрация.

В мэрии напомнили, что в этом году в районе набережной будет благоустроен Приозерный парк. Место отдыха для горожан оборудуют в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).