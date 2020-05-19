Новые накопители для пластика появятся в Петрозаводске

Подрядчик ООО «ЮВИ ПТЗ» устанавливает в столице Карелии специальные урны для пластика. Так, накопители для ПЭТ-бутылок появились на Кукковке, Древлянке, Перевалке и в центре города. Вывозом накопившегося мусора будут заниматься специалисты этой же подрядной организации.

«Специальные конструкции уже разместили в парке 50-летия Пионерской организации, на улице Генерала Судакова возле пересечения с Комсомольским проспектом, на пересечении Ругозерского переулка и Зелёной улицы, на улице Древлянка у дома № 18, на Сулажгорской улице у дома № 61 и на улице Белинского у дома № 15А», - рассказали в мэрии.

В горадминистрации добавили, что список адресов будет пополняться. Петрозаводчанам порекомендовали сжимать бутылки перед их утилизацией. О заполненных контейнерах горожан попросили сообщать по телефону: 63-63-61.