В Лахденпохском районе будут бесплатно раздавать людям маски

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов рассказал о том, что жителям будут бесплатно выдавать медицинские маски. На такой шаг руководство толкнули первые случаи заражения коронавирусом на территории района.

Болгов отметил, что лично купил четыре тысячи масок, еще шесть тысяч приобрели представители предпринимательского сообщества.

Средства индивидуальной защиты будут переданы в крупные магазины, центр социальной защиты, центр занятости, в муниципальную аптеку и главам поселений.

Болгов также призвал граждан, имеющих финансовые возможности, помогать приобретать маски нуждающимся землякам.