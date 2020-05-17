Соломенское шоссе в Петрозаводске отремонтируют

Соломенское шоссе в столице Карелии отремонтируют. Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой» уже приступил к фрезерованию дорожного покрытия, сообщает мэрия.

«Также на набережной Варкауса продолжается замена бортового камня, а на Вытегорском шоссе ведётся асфальтирование»,

- добавили в горадминистрации.

Работы находятся под контролем специалистов мэрии. Городские автодороги отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская», - отметили в мэрии.