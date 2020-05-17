Петрозаводчанин заболел коронавирусом во время работы вахтовым методом

Артур Парфенчиков рассказал об эпидемиологической обстановке в республике. По словам главы Карелии, на сегодняшний день источник заражения у одного из новых заболевших остается неустановленным.

«В республике подтверждены еще 10 новых случаев коронавируса. Из них 9 – в Петрозаводск, один человек – в поселке Надвоицы Сегежского района. 8 - это контакты в семье с ранее выявленными инфицированными. Один житель Петрозаводска заболел во время вахтовых работ в Москве. Один источник по заболевшему с симптомами ОРВИ пока не установлен»,

- пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии добавил, что на территории республики коронавирус подтвержден у 225 человек. «Плюс 10 новых случаев за сутки, в том числе 2 ребенка», - отметил Артур Парфенчиков.

Кроме того, глава республики рассказал о высоких показателях тестирования в Карелии: количество сделанных тестов на коронавирус за минувшие сутки составило 1097. По словам Парфенчикова, это значительно превышает не только среднероссийские показатели на душу населения, но и статистику по тестированию в соседней Финляндии.

Добавим, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 9 709 тысяч человек. Таким образом, число заболевших в России на сегодняшний день составляет 281 752 человека.