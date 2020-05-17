У восьми человек диагностирована внебольничная пневмония в Карелии

Еще у восьми человек выявили внебольничную пневмонию в Карелии по состоянию на воскресенье, 17 мая. Все заболевшие были госпитализированы, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 384 пациента, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода)», - добавили в карельском правительстве.

Добавим, десять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Карелии за минувшие сутки. Общее количество заболевших COVID-19 на территории республики на сегодняшний день составляет 225 человек.