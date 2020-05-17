Еще десять случаев COVID-19 выявлено в Карелии

Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Карелии по состоянию на 17-е мая, сообщает официальная группа оперативного штаба карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

«9 человек в Петрозаводске и 1 в поселке Надвоицы Сегежского района», - уточняет источник.

Кроме того, еще пять человек выздоровели: трое из них находятся в Петрозаводске, еще двое - жители Беломорска.

Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 225 человек. 77 из них уже поправились и выписаны из медучреждений.