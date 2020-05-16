Публикуем новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19 

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 16 мая в столице республики новые заболевшие появились на улицах Пархоменко (дом №31), Лизы Чайкиной (1), Хейкконена (22), а также на Октябрьском проспекте (10А и 4А), на Ключевское шоссе (7А) и Скандинавском проезде (9).

Напомним, тринадцать случаев COVID-19 было подтверждено в Карелии за минувшие сутки. Восемь заболевших находятся в Петрозаводске.