Тринадцать новых случаев COVID-19 диагностировано в Карелии

Тринадцать случаев COVID-19 было подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщает официальная группа республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Восемь из них проживают в Петрозаводске, уточняет источник.

«13 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии. 8 человек заболели в Петрозаводске, 1 человек– в поселке Пяозерский Лоухского района, 1 человек - в Суоярви, 1 человек – в Олонце, 2 человека – в деревне Киндасово Пряжинского района»,

- сообщается в сводке по состоянию на 16-е мая.

Таким образом, число диагностированных случаев COVID-19 в Карелии составляет 35 на 100 тысяч населения. «По России этот показатель в 5,1 раза выше и составляет 179,1 случая, по Северо-Западу – 130,2», - добавили в оперштабе.