Водружена на постамент в Петрозаводске стела воинской славы

Петрозаводская стела воинской славы водружена на постамент. Фотографию памятника опубликовала группа «Живой Петрозаводск».

Напомним, по контракту подрядчик должен закончить все строительные работы на объекте до 20 августа. Стоимость работ составляет 82 млн рублей, включая благоустройство территории.

Стела из балтийского гранита была доставлена в карельскую столицу 6 мая из Санкт-Петербурга. Эскизный проект выполнен карельским архитектором Александром Савельевым. Сама стела имеет стандартные формы, но каждый раз адаптируется под конкретный город.

В частности, к нашей стеле предусмотрена установка восьми панно, на которых будут изображены сюжеты различных военных и военно-строительных эпизодов, связанных с Петрозаводском.