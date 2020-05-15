Парфенчиков поручил усилить контроль за вахтовыми городками в Карелии

Власти Карелии планируют усилить контроль за эпидемиологической безопасностью в вахтовых городках. Таких на территории республики три - они расположены в Медвежьегорском, Питкярантском и Беломорском районах, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В этих вахтовых городках сейчас живут около 230 человек. Они заняты в строительстве и реконструкции дорог, в лесной и горнодобывающей промышленности, в строительной отрасли.

Вахтовики, переезжающие из одного региона в другой, стали одной из причин большого числа зараженных коронавирусом в Мурманской области. В связи с этим Артур Парфенчиков рекомендовал предпринимателям принять меры по уменьшению вероятности завоза работниками новой инфекции.

Так, рекомендуется увеличить продолжительность вахт, у всех вахтовых работников необходимо брать анализ на Covid-19. Принимающие вахтовиков гостиницы и хостелы не должны размещать других постояльцев. Также в процессе работ дожны соблюдаться требования, применяемые на всех остальных предприятиях.

Губернатор поручил профильным министерствам провести проверки вахтовых городков. Также Артур Парфенчиков предложил руководителям предприятий усилить работу с сотрудниками, которые приезжают на новую смену, чтобы они четко знали, какие требования действуют на территории нашего региона.