Жителям Карелии объяснят правила выплат семьям с детьми

19 мая власти Карелии организуют очередной вебинар для жителей республики. На этот раз общение будет посвящено выплатам для семей с детьми, сообщает управление пресс-службы главы республики.

На вопросы жителей Карелии ответят министр социальной защиты РК Ольга Соколова и заместитель управляющего Пенсионным фондом РФ по РК Юлия Ермакова.

Трансляция вебинара будет проходить на официальной странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте». Начало в 12 часов.